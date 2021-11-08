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Петербуржцев предупредили об участившихся случаях парагриппа

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© Фото: Pixabay

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Для профилактики заболевания важно регулярно мыть руки, не касаться глаз, рта и носа, нужно регулярно проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.

Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу. 

В Петербурге участились случаи заражения вирусом парагриппа. Заболевание поражает дыхательные пути, в первую очередь гортань, и сопровождается сухим кашлем и осиплостью голоса. Заразиться парагриппом может человек любого возраста.

«Человек с ослабленной иммунной системой подвержен риску развития опасных для жизни осложнений: в первую очередь, пневмонии. Для детей раннего возраста опасность представляют еще ложный круп и бронхиолит», — говорится в сообщении.

Инфекция передается воздушно-капельным путем, чаще всего во время чихания и кашля. Человек может заболеть после того, как дотронется до поверхности, загрязненной вирусом, а затем  коснется рта или носа.

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