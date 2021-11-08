Петербуржцев предупредили об участившихся случаях парагриппа

Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В Петербурге участились случаи заражения вирусом парагриппа. Заболевание поражает дыхательные пути, в первую очередь гортань, и сопровождается сухим кашлем и осиплостью голоса. Заразиться парагриппом может человек любого возраста.

«Человек с ослабленной иммунной системой подвержен риску развития опасных для жизни осложнений: в первую очередь, пневмонии. Для детей раннего возраста опасность представляют еще ложный круп и бронхиолит», — говорится в сообщении.

Инфекция передается воздушно-капельным путем, чаще всего во время чихания и кашля. Человек может заболеть после того, как дотронется до поверхности, загрязненной вирусом, а затем коснется рта или носа.