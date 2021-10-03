В НИИ имени Джанелидзе откроют два отремонтированных отделения

Об этом 3 октября сообщил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

В Петербургском НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в декабре откроют отремонтированные отделения сосудистой хирургии и краткосрочного пребывания.

Глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец проверил ход работ вместе с директором института Владимиром Мануковским. «Мощный импульс развитию института придало начало строительства нового корпуса института, которое будет соединено с основным корпусом навесным переходом», – написал на своей странице «ВКонтакте» Лисовец.

На следующий год планируется отремонтировать бактериологическую лабораторию и обустроить новое отделение ультразвуковой диагностики. Так же ведутся обсуждения создания отделения для коронавирусных больных, которых ежедневно выявляют в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.