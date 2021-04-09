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В больницах Петербурга могут появиться геномные исследования пациентов

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© Фото: pixabay.com

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Нововведение позволит избавить врачей от бумажной волокиты, а пациенты смогут получить помощь по передовым технологиям.

В Петербурге планируют избавить врачей от волокиты с бумагами. Нововведение в виде исследования генома позволит подбирать терапию для пациента в современном формате. Об этом сообщает Олег Эргашев, вице-губернатор Северной столицы.

Таким образом, врач сможет получать информацию о пациенте из любой географической точки. Кроме того, это позволит подбирать индивидуальную терапию на основе геномного исследования каждого пациента.

"Мы должны упростить банальные рутинные вещи, чтобы врач не занимался излишней бумажной работой, чтобы все его время было посвящено пациенту. Устранив эти проблемы, мы должны выйти на удобный сервис для петербуржцев, чтобы все справки, все бумажные бюллетени, рецепты они могли получать в электронным виде, практически не выходя из дома", - отметил вице-губернатор.

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