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Врачи назвали самые распространенные виды рака у петербуржцев

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© Фото: pixabay.com

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О самых частых заболеваниях рассказали во Всемирный день борьбы с раком.

О том, какие онкологические заболевания чаще всего встречаются у жителей Петербурга рассказала замглавврача Мариинской больницы Елена Липская.

Врач отметила, что наиболее распространен рак толстой кишки, простаты, верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также почек и легких. Часто встречается также рак эндокринной системы и меланомы – рак кожного покрова.

Липская отметила, что петербургские врачи делают все возможное, чтобы выявить болезнь на ранних этапах и начать лечение, однако безответственное отношение многих пациентов к своему здоровью зачастую мешает этому. Именно поэтому онкологическое заболевание часто диагностируют уже на поздней стадии. Врач также отметила, что риск развития рака растет после 45 лет.

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