Диетолог посоветовал бороться со стрессом базиликом

Помочь организму справиться со стрессом может часто используемый для приготовления различных блюд базилик. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинцбург.

В Петербурге стресс увеличил потребление препаратов для эрекции. Как пишет «МК в Питере», данные лекарства в Северной столице принимают 43 из каждой сотни мужчин.

Диетолог в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» отметил, что базилик содержит витамины B1, B2, B3 и B6. Эти элементы помогают организму успешнее справляться с тревожным фоном, стимулируя работу головного мозга. В результате физическое и психическое состояние человека улучшается.

Эксперт сослался на исследование, в котором люди со стрессовым расстройством получали сушенный базилик в капсулах в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов. Добавка оказывала на них выраженное противотревожное действие.