Петербуржцам напомнили, как защититься от клещей

В Петербурге начинается сезон клещей. В городе и области в скором времени будут проведены противоклещевые обработки территорий. Кровососы регулярно атакуют петербуржцев в Пушкинском, Красносельском и Приморском районах.

Как сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» инфекционист Елена Акименко, клещи цепляются своими присосками на лапках за одежду человека, после чего ищут участки нежной кожи. Обычно кровососы прикрепляются к шее, груди, животу, подмышечной или паховой области.

Примерно 15 тысяч клещей кусают петербуржцев ежегодно. Укус может привести к заражению энцефалитом или боррелиозом, которые поражают центральную нервную систему. Присосавшегося клеща после удаления важно сдать в лабораторию. Однако чтобы избежать заражения, лучше всего вакцинироваться.

Специалист подчеркнула, что вакцинация проходит круглый год, в том числе и в эпидсезон. Вакцинация состоит из двух инъекций с промежутком в 5-6 месяцев. Ревакцинироваться в первый раз необходимо через год.

Встретиться с клещом легче всего, если сидеть на траве. На природу лучше всего ходить в светлой одежде, так как на ней проще заметить кровососа. Напомнила эксперт и о правиле 6 резинок. Чтобы клещ не мог заползти на человека, следует защитить руки, ноги, поясницу и голову.