Пять троен родились в Петербурге с начала года

С начала 2022 года у петербургских родителей появились на свет 5 троен и 161 двойня. Как отметили в комитете по здравоохранению, особое внимание ведению многоплодных беременностей в городе уделяется в рамках национального проекта «Демография».

В Петербурге пациентки, вынашивающие многоплодную беременность, направляются в роддом №17. В медицинском учреждении будущим мамам проводят все необходимые скрининговые исследования.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что по данным уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной в Петербурге стало больше многодетных семей с тремя и четырьмя детьми.