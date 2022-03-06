Больница Святого Георгия снова принимает пациентов в плановом порядке

В субботу, 5 марта, вернулась к плановому приему пациентов больница Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга. Ранее она работала на прием пациентов с коронавирусом.

Приемное и хирургическое отделения открылись после капитального ремонта. Использование новейших технологий позволит сократить время диагностики почти в два раза.

Пациентов с коронавирусом продолжает принимать новый корпус-трансформер, рассчитанный на 305 койкомест. За время работы основного корпуса как инфекционного в нем получили помощь более 32 тысяч пациентов с коронавирусом. В режиме стационара для больных коронавирусом основной корпус больницы проработал почти два года.