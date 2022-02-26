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На петербургской станции переливания крови ждут доноров

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© Фото: Baltphoto

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На станции напомнили, что донорская кровь нужна всегда.

Городская станция переливания крови сообщила о её нехватке и пригласила доноров посетить учреждение. Сделать это можно в любой будний день с 9:00 до 13:00, а также в эту субботу, 26 февраля, в то же время. Предварительная запись для сдачи крови не требуется.

На станции переливания крови напомнили, что медицинским учреждениям Петербурга всегда требуется донорская кровь. Уточняется, что от вакцинации от коронавируса до сдачи крови должен пройти как минимум месяц. Тот же срок необходимо отсчитать и переболевшим с момента полного выздоровления.

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