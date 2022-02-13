Процесс получения электронных больничных в Петербурге хотят ускорить до суток

В Комитете по здравоохранению Петербурга планируют ускорить оформление документов для открытия электронного больничного листа. Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в районные отделы здравоохранения направлены письма с требованием сократить этот срок до 24 часов.

Дмитрий Лисовец отметил, что возможность открывать больничные листы дистанционно существенно разгрузила городскую систему здравоохранения. Минздрав РФ предоставил такую возможность до 15 марта.

Глава Комздрава также пояснил, что в поликлиниках Петербурга уже нет такого кадрового дефицита, как две недели назад. К работе возвращаются переболевшие врачи. На время их болезни в городские поликлиники временно выходили более 1000 студентов медицинских вузов и ординаторов, почти 900 студентов средних учебных заведений, без малого 500 врачей из других медицинских организаций и свыше 300 волонтёров.