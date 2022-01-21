«Омикрон» приостановил диспансеризацию и плановую медпомощь в Петербурге

В пятницу, 21 января, петербургское управление Роспотребнадзора ввело запрет на на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных групп населения, а также на проведение медицинских осмотров детей. Запрет введен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в частности, распространения штамма коронавируса «омикрон». Действовать он будет до особого распоряжения.

Плановая медицинская помощь взрослым в условиях амбулаторных учреждений также оказалась под запретом. Исключение сделают для тех пациентов, заболевания которых угрожают ухудшением состояния здоровья или представляют угрозу для жизни.

Негосударственных медицинских учреждений постановление не касается. Не попадают под его действие также стоматологии и женские консультации. В прежнему порядке будут проводиться предрейсовые, послесменные и иные осмотры, связанные с производственной деятельностью.