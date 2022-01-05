27 петербуржцев травмировались на скользких тротуарах за сутки

Петербург продолжает засыпать снегом, а тротуары стали особенно скользкими. В таких условиях горожане часто падают и получают различные травмы.

Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на экстренные службы, за сутки к медикам обратились 27 петербуржцев, которые поскользнулись на льду и получили различные травмы. 1 января этот показатель был чуть больше — тогда травмы получили 29 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за обильного снегопада. По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти до вечера 5 января.