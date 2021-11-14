В торговых центра Петербурга займутся профилактикой диабета

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября. Этому событию будут посвящены профилактические акции, которые пройдут в торговых центрах Петербурга в течение предстоящей недели — с 15 по 21 ноября.

Как сообщили в сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики, во время акции горожанам расскажут, как избежать развития диабета и напомнят о важности ведения здорового и подвижного образа жизни, а также отказа от вредных привычек. Специалисты подчеркивают, что важно также регулярно проходить профилактические медицинские осмотры для своевременного выявления болезни.

На возможное развитие сахарного диабета указывают частое мочеиспускание, сухость во рту, быстрая утомляемость и повышенный уровень глюкозы (норма — 3,5-5,5 ммоль/л).