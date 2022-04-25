В льготные аптеки Петербурга поступила партия "Эутроксина"

В 36 "Петербургских аптек" поступила партия препарата для щитовидной железы "Эутроксин". В этих аптеках выдают бесплатные лекарства по рецептам, которые выписали врачи. Таблетки уже стали доступны для получения.

Эти аптеки распложены во всех районах города. Как сообщает комитет по здравоохранению, в них осуществлена очередная плановая поставка лекарственного препарата "Эутирокс".

Отмечается, что препарат пришел в Петербург на прошлой неделе. 6200 упаковок поступило на фармбазу для обеспечения пациентов, которые имеют право на льготное получение лекарства. Информацию о наличии препарата в аптеке можно уточнить на портале "Здоровье Петербуржца" или в справочной службе по номеру 246-11-11.