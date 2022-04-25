В этом году петербургские поликлиники получат 875 единиц нового оборудования

Крупную партию нового оборудования получат петербургские поликлиники. Она будет поставлена в рамках программы Модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Только в 2022 году поликлиники получат 875 единиц нового оборудования. Причем количество, которое запланировано на этот год, не снижалось. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На эти цели в этом году на оборудование выделят 2,4 млрд рублей из городского и федерального бюджета. На всю программу модернизации направят 3,8 миллиардов рублей.

К 2025 году основная цель программы заключается в снижении количества оборудования для оказания медпомощи со сроком эксплуатации свыше десяти лет с 32,4 процентов до 10 процентов. По словам главы ведомства, программа поможет увеличить доступность и качество медицинской помощи в городе.