Петербургские алкоголики смогут бросить пить, несмотря на санкции

Пока что западные санкции не повлияли на поставки иностранных лекарств в наркологические клиники Петербурга. Однако появились проблемы с препаратами российского производства. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам врача-психиатра, нарколога Игоря Лазарева, практически единственный препарат, у которого доказана эффективность лечения алкогольной и наркотической зависимостей, "Вивитрол" пока что есть в наличии у дистрибьюторов. Лекарство выпускает американская компания Janssen. На российском рынке аналогов этого препарата нет.

Интересно, что проблем наркологическим клиникам добавили производители именно отечественных препаратов - в первую очередь физраствора. Лазарев рассказал, что производитель значительно поднял цену, а дистрибьютору просто стало невыгодно его закупать. При этом завод по производству физрастовора находится в Твери.

Также врач отметил, что в марте обращаемость в его наркологическую клинику выросла почти до уровня начала пандемии.