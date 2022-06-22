В пассажирском порту в Уткиной Заводи произошло возгорание

Обильные черные клубы дыма заметили у Санкт-Петербургского пассажирского порта в Уткиной Заводи, который расположен в Невском районе на Октябрьской набережной.

Как сообщает МК в Питере, администрация порта не ответила на звонок корреспондентов, которые хотели уточнить детали происходящего. На данный момент, исходя из видео, снятым очевидцами известно лишь то, что сотрудник пожарной службы проводят работы по ликвидации очага возгорания. Пассажиры и работники порта наблюдают на происходящим издалека.

Пришвартованный корабль Леонид Соболев компании "Водоходъ" расположен на наиболее близком расстоянии, по сравнению с другими суднами, к источнику пламени.

Согласно данным городского управления МЧС, в службу поступило сообщение о пожаре в 14:41. Источников пожара стал ангар.

Более подробная информация о пожаре уточняется.