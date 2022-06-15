В Петербурге завершено уголовное дело в отношении обвиняемых по ряду преступлений

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении шести мужчин в возрасте от 50 до 67 лет. В зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

По данным следствия, в июне 2019 года преступники предоставили в государственные учреждения поддельные документы и незаконно получили право собсвтенности одной из квартир в доме на Невском проспекте. У квартиры был собственник. Преступная группа, наняв своего знакомого, организовала убийство собственника в лепсополосе посёлка Ворошилово. Следствие также установило ещё два эпизода преступлений, связанных с незаконным приобретением права на квартиры в различных районах города и с хищением денежных средств житилей Петербурга, об этом сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. Также сообщалось о том, что юрист Капштык рассказал о мошенничестве с кассовыми чеками.

Собранная доказательственная база позволила спустя три года утвердить обвинительное заключение. Преступления совершены по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, по найму, с целью скрыть другое преступление), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).