В супермаркете на Большевиков двое злоумышленников украли товары и побили сотрудника

В Невском районе Петербурга в торговый зал супермаркета вошли двое мужчин, взяли товар и решили скрыться. Однако их попытался остановить работник магазина, которого ударил один из злодеев.

Как передает AllNW, 23 марта в полицию обратился менеджер супермаркета, что находится на проспекте Большевиков. Заявитель рассказал, что 17 марта, приблизительно в 12:25 в магазин зашли двое неизвестных. Взяв с прилавка товар, они решили покинуть помещение супермаркета, минуя кассовый узел.

Однако один работник обратил внимание попытку украсть товар и попытался помещать злоумышленникам. В итоге один из злодеев ударил сотрудника, после чего воры скрылись.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер и приступили к розыску подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).