В Петербурге поймали мошенницу-рецидивистку, взявшую у пенсионерки деньги за ремонт стояков

В Красносельском районе Петербурга мошенница-рецидивистка под предлогом сбора денег на ремонт стояков, обманула пенсионерку и лишила ее денег. Позже злодейку задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 марта в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением, что к ней в квартиру пришла незнакомка, которая представилась сотрудницей одной из фирм, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ.

Войдя в доверие к заявительнице, неизвестная получила от нее 50 тысяч рублей в счет запланированного ремонта стояков.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали аферистку. Ею оказалась ранее судимая 28-летняя жительница Забайкальского края.

Также недавно в Заполярье зафиксировали два случая телефонного мошенничества по отношению к пенсионеркам. Как пишет “МК в Мурманске”, две женщины, 61 и 76 лет, обратились в полицию. В обоих случаях потерпевшим позвонили мошенники и убедили перевести деньги со счета на “безопасный” счет, дабы их не украли злоумышленники.