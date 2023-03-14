В Ленобласти пьяный рецидивист рассекал на угнанном со служебной парковки фургоне

В Тосканском районе Ленобласти дорожная полиция остановила фургон под управлением пьяного рецидивиста. Позже выяснилось, что машина была угнана. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 12 марта, в ночное время на Шоссейной улице в поселке Федоровское экипажем ДПС был остановлен фургон марки Ford. За рулем находился 48-летний ранее судимый мужчина, с признаками алкогольного опьянения и без документов.

На следующий день, 13 марта, в полицию обратился 61-летний гражданин с сообщением, что днем ранее со служебной парковки, находящейся в поселке Федоровское, неизвестный угнал микроавтобус Ford.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленник арестован на 10 суток.

В воскресенье, 12 марта, также произошло ДТП на подъезде к Великому Новгороду. Как пишет “МК в Новгороде”, в результате инцидента пострадала восьмилетняя девочка, находившейся в салоне авто, водитель которого нарушил ПДД и врезался в стоящую на светофоре машину.