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В Ленобласти пьяный рецидивист рассекал на угнанном со служебной парковки фургоне

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© Фото: pxhere

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В Тосканском районе Ленобласти дорожная полиция остановила фургон под управлением пьяного рецидивиста. Позже выяснилось, что машина была угнана. Возбуждено уголовное дело. 

В воскресенье, 12 марта, в ночное время на Шоссейной улице в поселке Федоровское экипажем ДПС был остановлен фургон марки Ford. За рулем находился 48-летний ранее судимый мужчина, с признаками алкогольного опьянения и без документов. 

На следующий день, 13 марта, в полицию обратился 61-летний гражданин с сообщением, что днем ранее со служебной парковки, находящейся в поселке Федоровское, неизвестный угнал микроавтобус Ford. 

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленник арестован на 10 суток. 

В воскресенье, 12 марта, также произошло ДТП на подъезде к Великому Новгороду. Как пишет “МК в Новгороде”, в результате инцидента пострадала восьмилетняя девочка, находившейся в салоне авто, водитель которого нарушил ПДД и врезался в стоящую на светофоре машину. 

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