В Гатчине электричка сшибла пенсионерку, перебегавшую железную дорогу на "красный"

В Гатчинском районе Ленинградской области пенсионерке потребовалась госпитализация после того, как переходя на запрещающий сигнал, ее сбила электричка.

Как передает Петроград.ру, инцидент произошел в утренние часты 11 марта на на 45 км четвертого пикета железнодорожного перегона станций Пудость – Гатчина-Балтийская. Электропоезд сообщением «Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Гатчина-Балтийская» сбил местную 63-летнюю пенсионерку.

Прибывшая на место происшествия транспортная полиция установила, что пострадавшая переходила железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора.

Машинист электрички подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако женщина не успела среагировать.

Пенсионерка была госпитализирована, по данному факту проводят проверку.