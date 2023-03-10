На Декабристов петербурженка отправила ухажера в больницу, спустив в лестницы

В Адмиралтейском районе Петербурга на лестничной клетке одного из домов был обнаружен окровавленный мужчина, лежавший между этажами на полу. Выяснилось, что его спустила с лестницы его знакомая.

Как передает Neva.Today, в четверг ночью, 9 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Декабристов между третьим и вторым этажам весь в крови лежит мужчина.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правопорядка, обнаружили 48-летнего потерпевшего, который в тяжелом состоянии с травмами головы был госпитализирован бригадой скорой помощи.

В тот же день по “горячим следам” правоохранители задержали 35-летнюю женщину. Было установлено, что она, ударив несколько раз потерпевшего, столкнула его с лестницы. В результате петербуржец ударился головой об ступеньку.

По данному факту было уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).