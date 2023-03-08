В СК РФ заинтересовались ситуацией с нападениями мигрантов на петербургских школьников

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространении сообщение о на падении мигрантов на подростков в Выборзком районе Петербурга.

Как сообщает “МК в Питере”, ранее от жителей Выборгского районе поступали жалобы о том, что выходцы с африканского континента совершают хулиганские нападения на их детей. Отмечается, что на одного из подростков мигранты совершали несколько нападений.

Следователи уже начали проверку по данной информации. На ситуацию в том числе обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело и подготовить доклад о результатах расследования.