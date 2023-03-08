В Петербурге неизвестный вор угнал иномарку стоимостью более двух миллионов рублей

В Выборгском районе неизвестные злоумышленники угнали иномарку, стоимостью более двух миллионов рублей. Правоохранители ищут пропавшее транспортное средство и воров.

Как передает Патрульный Петербурга, в вечернее время во вторник, 7 марта, в полицию обратился через службу “112” обратился 31-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что промежутке с 17:00 до 17:20 обнаружил пропажу автомобиля марки Volvo XC90 2015 года выпуска, который принадлежит его жене.

Машина была запаркована на парковке на Транспортной улице. Стоимость иномарки оценивается в 2 200 000 рублей.

Прибывшие на место преступления правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли запаси видеокамер наружного наблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов розыскивают пропавшее авто и злоумышленников.