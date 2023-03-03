В Петербурге поймали вора, год назад укравшего пять пачек масла из магазина

В Петербурге сотрудники полиции сумели задержать вора, который почти год назад стащил сливочное масло из продуктового магазина в Невском районе. Похититель масла оказался подкованным в продуктовых кражах.

В мае прошлого года из продуктового магазина на улице Дудко неизвестный злоумышленник украл пять пачек сливочного масла на 1,2 тысячи рублей. С тех пор вора не удавалось определить. Об этом пишет “МК в Питере”.

Вычислить продуктового похитителя удалось 2 марта, в четверг. Правоохранители задержали 21-летнго подозреваемого безработного горожанина. Ранее мужчину уже арестовывали за кражу.

Также известно, что задержанный не первый раз покушался на продуктовые магазины. В июле 2022 года он был пойман после того, как угрожал сотрудникам магазина ножом. Тогда он пытался укрыть товары на 130 рублей. А в сентябре того же года петербуржец был пойман при попытке вынести продукты на 4,5 тысячи рублей.