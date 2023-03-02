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В Петербурге полиция ищет извращенца, лапавшего за интимные места девушек в метро

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© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

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На “зеленой” ветке петербургской подземки завелся извращенец, пристающий к девушкам. В данный момент его разыскивает полиция.

В среду, 1 марта, в районе половины одиннадцатого вечера в полицию поступило сообщение о том, что в вагоне, следовавшем от станции метро “Гостиный Двор” до “Василеостровской”, неизвестный мужчина трогал в интимных местах 22-летнюю пассажирку. Об этом пишет Neva.Today.

Кроме того, неизвестный успел облапать еще троих девушек, после чего вышел на “Василеостровской”. Согласно приметам, извращенец был одет во все черное, имел азиатскую внешность и щетину на лице.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску и задержанию злодея.

Ранее мы также сообщали, что в Пушкинском районе малознакомый мужчина грязно приставал до 18-летней девушки и пытался ее задушить в парадной дома на Колпинском шоссе.

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