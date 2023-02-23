Мужчина избил работницу регистратуры поликлиники в Металлострое

В Колпинском районе Петербурга произошел инцидент в одной из поликлиник поселка Металлострой: пришедший в медучреждение мужчина набросился с кулаками на работницу регистратуры. Женщина получила различные телесные травмы, а ее обидчика пришлось успокаивать сотрудникам правопорядка.

Как передает Петроград.ру, днем в среду, 22 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из поликлиник Металлостроя мужчина побил работницу регистратуры.

Дебошир набросился на 52-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов по голове. В результате инцидента потерпевшая получила ушибы, гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

Хулиган был задержан “по горячим следам” прибывшими на вызов сотрудниками полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.