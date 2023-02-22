Двое мигрантов разбились насмерть, упав с подъемника на стройке в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел несчастный случай, в результате которого погибли два мигранта на строй площадке. Трагедия произошла из-за падения фасадного подъемника.

Как передает Neva.Today, вечером во вторник, 21 февраля, в полицию поступило сообщение от охранника строительной площадки, расположенной на Центральной улице в Кудрово. Мужчина сообщил, что обнаружил тела двух работников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что во время вечернего обхода охранник услышал звуки падения фасадного подъемника. Подойдя ближе, он увидел два трупа.

Оба погибших оказались мигрантами, 18 и 20 лет. Молодые люди подрабатывали на стройке.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.