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Петербургская пенсионерка поверила лжесотрудникам банка "Санкт-Петербург" и оформила два "зеркальных" кредита

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© Фото: pxhere

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В Выборгском районе Петербурга местная пожилая женщина попалась на крючок мошенников, которые представившись лжесотрудниками банка “Санкт-Петербург”, убедили ее набрать кредитов.

Как пишет Патрульный Петербурга, утром 6 февраля в полицию поступило сообщение от 59-летней пенсионерки, проживающей на улице Курчатова. Заявительница рассказала правоохранителям, что 3 января ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка “Санкт-Петербург” и сообщили, что якобы кто-то оформил кредит на имя пенсионерки.

Для решения проблемы, мошенники предложили женщине оформить “зеркальный” кредит. Полученные деньги, 144 600 рублей, горожанка перевела на “безопасный счет”.

Однако история на это не завершилась. На следующий день женщине вновь позвонили лжесотрудники и рассказали ей похожую легенду с кредитами. В результате петербурженка взяла еще один кредит на 220 тысяч рублей и перевела их на счета аферистов.

О том, что женщина стала жертвой обмана, она узнала лишь 5 февраля. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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