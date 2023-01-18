Жители дома на Вознесенском опасаются обрушения потолка после произошедшего этажом выше пожара

Сразу с наступлением Нового года в Петербурге произошло несколько пожаров, однако самым крупным оказался пожар в коммунальной квартире на шестом этаже на Вознесенском проспекте, 18. Спустя уже более двух недель последствия происшествия не торопятся устранять, а проживающие этажом ниже собственники боятся, что на них свалится потолок.

Как пишет “МК в Питере”, по словам жителей “коммуналки” с пятого этажа, над которой происходил пожар, квартира выгорела вся. Пожарные обильно заливали площадь горевших помещений водой, так что теперь на пятом этаже сыпется пострадавший от влаги потолок.

По словам одной из проживающих в квартире на пятом этаже дома, коммунальщики в ответ на многочисленные заявки от жильцов кормят людей “завтраками”. Также в сгоревшей квартире появляются подозрительные лица, которые скорее всего занимаются мародерством.

Пожар в коммунальной квартире на Вознесенском проспекте произошел в результате поджога. Пострадавших не было. Поджигатель был задержан и отправлен судом на два месяца в СИЗО.