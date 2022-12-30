В Петербурге задержали мигранта, изрезавшего ножом земляка

Полиция Петербурга задержала гражданина сопредельного государства, который подозревается в нанесении ножевых ранений соотечественнику. Задержанный также находится в розыске за изнасилование.

Как передает AllNW, 27 декабря в полицию Невского района поступило сообщение о том, что возле дома 138 корпус 1 по проспекту Обуховской обороны у мужчины ножевое ранение.

Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ранениями и порезами от ножа, которые нанес неизвестный злоумышленник. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В четверг, 29 декабря, во Всеволожском районе Ленинградской области на улице Шоссе Лаврики сотрудниками правопорядка был задержан подозреваемый в совершении преступления мигрант, 1990 года рождения. Мужчина не работает и не имеет регистрации, а также находится в федеральном розыске за изнасилование.