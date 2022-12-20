В Петербурге будут судить парня, укравшего у девушки телефон для возмещения затрат на свидания

В Петербурге под суд отправится уроженец города Иваново, который пригласил девушку на свидание, а затем украл ее телефон.

Как передает AllNW, мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). По версии дознавателя, обвиняемый познакомился с девушкой на сайте знакомств и договорился с ней о свидании в парке аттракционов 3 июня 2022 года.

В момент, когда девушка захотела покататься на одном из аттракционов, злоумышленник попросил у нее телефон, под предлогом звонка другу. Потерпевшая, не заподозрив неладное, отдала мужчине телефон. Дождавшись, когда она сядет на карусель. Подсудимый скрылся со смартфоном. Материальный ущерб составил 54 тысячи рублей.

Злодей пояснил, что телефон решил забрать, чтобы компенсировать затраченные на свидание деньги. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения.