  • 20 Декабрь 2022
USD 21.12.2022 69.0037 +2.6563
USD ММВБ 19:15 68.9720  
EUR 21.12.2022 73.3389 +2.7193
EUR ММВБ 19:15 73.4151  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге будут судить парня, укравшего у девушки телефон для возмещения затрат на свидания

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Петербурге под суд отправится уроженец города Иваново, который пригласил девушку на свидание, а затем украл ее телефон.

Как передает AllNW, мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). По версии дознавателя, обвиняемый познакомился с девушкой на сайте знакомств и договорился с ней о свидании в парке аттракционов 3 июня 2022 года.

В момент, когда девушка захотела покататься на одном из аттракционов, злоумышленник попросил у нее телефон, под предлогом звонка другу. Потерпевшая, не заподозрив неладное, отдала мужчине телефон. Дождавшись, когда она сядет на карусель. Подсудимый скрылся со смартфоном. Материальный ущерб составил 54 тысячи рублей.

Злодей пояснил, что телефон решил забрать, чтобы компенсировать затраченные на свидание деньги. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram