Жильцы дома на Кораблестроителей третей день не могут помыться из-за прорванной трубы в одной из квартир

В Петербурге на Васильевском острове из-за коммунальной аварии в одной из квартир от горячей и холодной воды отключили всю парадную в девятиэтажном доме.

Как пишет Neva.Today, в одной из парадных в доме №39 на улице Кораблестроителей жильцы остались частично без горячей и холодной воды. Вода льется только в кранах на кухнях.

С вечера субботы у них нет возможности нормально помыться и сходить в туалет. Управляющая компания пока не может ничего сделать, так как работники не могут попасть в квартиру, где прорвало трубу, из-за отсутствия жильцов.

“Чтобы дать людям воду, надо попасть в пустую квартиру с полицией. Непонятно, кто не может организовать доступ: МВД или коммунальщики. УК уже вторые сутки говорит “ожидайте”— сообщили жители дома.