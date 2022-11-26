На Энгельса неизвестные в масках насильно вытащили петербурженку из банка, после чего ограбили

В Выборгском районе Санкт-Петербурга трое неизвестных злоумышленников насильно вывели женщину из отделения банка, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Высадив потерпевшую, злодеи оставили себе 1,5 миллиона рублей.

Как передает Neva.Today, 25 ноября, в пятницу, в полицию сообщили о том, что двое неизвестных у дома по проспекту Энгельса вывели из отделения банка днвушку, посадили ее в машину и уехали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка приняли заявление от 41-летней петербурженки, которая сообщила, что в банк зашли трое неизвестных мужчин в масках. Злоумышленники распылили ей в лицо газовый баллончик, затем насильно вывели на улицу, после чего запихнули в автомобиль. Они похитили у потерпевшей телефон и 1,5 миллиона рублей, после чего высадили во дворе дома 141 по проспекту Энгельса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).