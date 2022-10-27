В Петербурге и Ленобласти лжеминеры атаковали 147 объектов: эвакуировано 2309 человек

В Петербурге и Ленинградской области сообщении о минировании поступили в 147 объектов. Из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать суммарно 2309 человек.

Как сообщает Патрульный Петербурга, в среду, 26 октября, в полицию Петербурга и Ленобласти информация о том, что с трех разных электронных почт пришли сообщения на сайты различных организаций с угрозами минирования 147 объектов.

Среди объектов, попавших под угрозу: 21 объект государственной власти, один образовательный и 125 иных.

В общей сложности пришлось эвакуировать 2309 человек из пять объектов. Сотрудниками правоохранительных органов были проведены проверки и осмотры на всех территориях. Найти взрывчатые устройства или вещества не удалось.

Ранее также сообщалось, что 22 октября, в субботу, неизвестный позвонил в Храм Спас на Крови и сообщил о минировании здания. Правоохранители эвакуировали 150 человек. Найти взрывчатые вещества или устройства также не удалось.