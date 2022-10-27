В Петербурге школьница была изнасилована бывшим коллегой матери

В Петербурге 14-летняя девочка привела в гости мужчину, работавшего с ее матерью. Гость, не смотря на сопротивление, изнасиловал подростка и ушел.

Как передает Neva.Today, 26 октября в полицию обратилась 37-летняя женщина с сообщением о том, что ее несовершенную дочь изнасиловал мужчина в ее отсутствие.

Полицейские установили, что 8 октября 14-летняя дочь заявительницы, возвращалась из торгового комплекса и на Лиговском проспекте встретила 26-летнего мужчину, который работал с ее матерью в одной пекарне.

Подросток ранее была с ним знакома и пригласила к себе домой. В квартире мужчина, применив силу изнасиловал девушку, несмотря на сопротивление с ее стороны. О случившимся пострадавшая рассказала матери.