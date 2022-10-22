В Пулково таможенники изъяли сигары стоимостью более 700 тысяч рублей

В петербургском аэропорту таможенники изъяли пять коробок с сигарами ручной работы, стоимостью свыше 700 тысяч рублей.

Как пишет “МК в Калининграде”, незадекларированные товары попытался провести в своем рюкзаке гражданин из Кубы. Мужчина, прибывший из Гаваны, не подал таможенную декларацию и был задержан при досмотре в “зеленом” коридоре.

Таможенникам иностранец пояснил, что приехал в Россию на учебу, а сигары взял для личного использование. У кубинца обнаружили пять коробок, в которых в общей сложности находилось 110 сигар.

Отмечается, что стоимость этих сигар на внутреннем рынке РФ составила бы 721 035 рублей. В настоящий момент таможня проводит проверочные мероприятия.

Ранее также сообщалось, что в аэропорту Пулково задержали пассажира рейса из Душанбе, который перевозил 939 шляп, панам и бейсболок с маркировкой известных брендов.