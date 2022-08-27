В Ленобласти мужчина напал на подростка с мачете и получил огнестрельные ранения от неизвестного

В Киришском районе Ленинградской области возник конфликт между подростком и мужчиной. В ходе выяснений отношений, мужчина достал мачете и ранил им юного оппонента. После этого, из кустов кто-то открыл по буйному агрессору огонь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает Neva.today, ночью в субботу, 27 августа, в полицию сообщили о том, что на Южной дороге в СНТ “Меридиан” после потасовки у двоих огнестрельные и ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 17-летнего подростка, который рассказал, что он отдыхал вместе с друзьями, но в один момент появился 38-летний мужчина, который вступил с несовершеннолетним в конфликт.

В итоге мужчина достал предмет, похожий на мачете, и ударил им юношу по лицу. После этого, неизвестный человек произвел несколько выстрелов из кустов по напавшему на подростка злодею.

В больнице 17-летнему потерпевшему диагностировала резаные раны лица, а мужчине множественные пулевые ранения. Отмечается, что оба пострадавших не были трезвыми.