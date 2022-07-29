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Все ради контента: история романа подозреваемого в убийстве блогера Полякова

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© Фото: pxhere

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В подмосковной Балашихе в начале июля произошло убийство 18-летней Софии Красильниковой. Девушка была найдена мертвой в своей квартире с множественными ножевыми ранениями.

Главный подозреваемый — малоизвестный петербургский блогер Вячислав Поляков, в данный момент находится в бегах. Он был старше убитой девушки на 24 года. Также он являлся ее сожителем. Блогер многократно пытался “раскрутить” их скандальные отношения через СМИ.

Как пишет “МК в Питере”, Поляков не был широко известен. На его канале на YouTube было всего 22 подписчиков. Сам себя он позиционировал, как «автор треш-контента». Имел практику обращаться к журналистам с предложениями разных сплетен и небылиц под видом сенсаций.

Молодая девушка София познакомилась с блогером в 2021 году, во время поездки в Петербург. На тот момент ей было 17 лет. За все время их отношений, Поляков не раз пытался раздуть из личных ссор громкие сенсации. Он заставлял девушку писать на него заявления, чтобы потом было что рассказать журналистам.

Общие знакомые называли отношения пары нездоровыми. Вероятно, София пыталась расстаться, но Вячеслав заставлял сожительствовать с ним. Также он говорил о своем намерении убить девушку ради контента.

В данный момент подозреваемый в бегах. Если его вину докажут, то Полякова будут судить по статье 105 УК РФ — «Убийство». Ему грозит до 15 лет свободы.

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