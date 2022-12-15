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В Петербурге задержана мошенница из Якутии за мнимые поставки люксовых вещей из Китая

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© Фото: pxhere

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В Петербурге полицейские задержали уроженку Якутию, которую подозревают в обмане любителей люксовых брендов. Женщина предлагал через нее купить люксовые вещи из Китая.

В полицию поступило два заявлений о том, что заявителей обманул недобросовестный поставщик брендовых вещей из Китая. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Мошенница предлагала людям приобрести люксовые вещи по стоимости ниже рыночной. Такие скидки она объясняла обширными связями. Продвигала свои услуги мошенница с помощью “сарафанного радио”.

Для убедительности мошенница иногда покупала оригинальный товар в местных магазинах после чего продавала их значительно дешевле. Такие шаги помогли аферистке заработать на покупателях около пяти миллионов рублей.

По фактам произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейским удалось задержать 40-летнюю уроженку Якутии в доме по улице Ильюшина. В результатов обысков в квартире у нее изъяли 17 банковских карт и несколько гаджетов.

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