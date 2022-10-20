Расчлененной “женщиной” в мусорке в Якутске оказался мужчина

В Якутске было обнаружено расчлененное тело в мусорке. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщает телеканал 360, в Якутске убили мужчину, после чего расчлениили и выбросили в мусорку. Удивление стал тот факт, что это мужчина, хотя ранее сообщалось о погибшей женщине.

К расследованию приступила оперативно-следственная группа. Было осмотрено место происшествия. Следственные действия продолжаются.

В пресс-службе СУ СК отметили, что в рамках предварительного следствия собираются установить причастного к совершению преступления, а также мотивы и обстоятельства произошедшего.

О возможных подозреваемых не сообщается.