Петербургская полиция задержала мигрантку за мошенничество в родной стране

В Петербурге сотрудникам правопорядка удалось задержать мигрантку, которую объявили в межгосударственный розыск. Женщина у себя на родине обманула банк на 100 тысяч рублей.

Как сообщает AllNW, в пятницу, 30 сентября, у дома 24 по улице Моисеенко сотрудники правоохранительных органов задержали подозрительную женщину. Ею оказалась 31-летняя мигрантка, которую ранее объявили в межгосударственный розыск. Отмечается, что у женщины есть временная регистрация в Северной столице.

Следствие установило, что она фигурирует в уголовном деле по статье аналогичной части 1 статьи 159 УК РФ (приобретение чужого имущества путем обмана). Правоохранители установили, что в январе 2020 года подозреваемая сделала ложную справку, якобы она официально работает, с целью получения кредита. Ей выдали сумму равную 100 тыс. рублей, после чего она скрылась.

Ее заключили под стражу.