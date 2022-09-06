Несовершеннолетний госпитализирован в тяжелом состоянии после драки со стрельбой на Суворовском

В Центральном районе Петербурга прогулка компании молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет закончилась дракой со стрельбой. Они ввязались в конфликт с пожилым петербуржцем.

Как сообщает Neva.Today, в понедельник, 5 сентября, в полицию позвонила жительница Северной столицы. Она сообщила, что на Суворовском проспекте произошла массовая драка с выстрелами.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции удалось задержать четырех участников конфликта. Самый молодой из них оказался 16-летним парнем. Самому возрастному 63 года, полицейские изъяли у него пневматический пистолет.

Несовершеннолетний парень серьезно пострадал. Он был госпитализирован. Врачи диагностировали ему непроникающие огнестрельные ранения левой и правой половины грудной клетки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.