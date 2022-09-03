В Ленинградской области очередная попойка для мужчины обернулась избиением со стороны ревнивого мужа собутыльницы

В Лужском районе Ленинградской области ревнивый муж избил собутыльника жены из-за личной неприязни. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой забрала скорая.

Как сообщает Neva.Today, 25 августа в полицию обратился неизвестный. Он сообщил, что в одном из домов по улице Кирова произошла драка. Оперативники быстро выдвинулись на место происшествия. Там им удалось задержать 27-летнего безработного жителя, который избил гостя. Молодой человек официально нигде не работает.

Сообщается, что мужчина, вернувшись домой, неожиданно обнаружил у себя в гостях 40-летнего мужчину. Он оказался собутыльником его 38-летней жены. Которая сейчас находится в декрете. У них завязался конфликт, который перерос в избиение.

Молодой человек нанес пострадавшему несколько ударов по голове. В итоге врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму живота с разрывом печени.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сообщается, что драчун был множество раз судим.