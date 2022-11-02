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В ночь на Хэллоуин в ночном клубе охранник отправил петербуржца в реанимацию

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© Фото: pxhere

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Охранник из Петербурга стал подозреваемым по делу об избиении посетителя клуба, в котором он работает. В отношении него уже возбудили уголовное дело.

В ночном клубе «Арка» 31 октября охранник избил одного из отдыхающих. Драка попала на запись видеокамеры. На кадрах похожий на охранника человек бьет другого ногами, сообщает портал 360.

Конфликт произошел на улице Ломоносова, в самом центре Петербурга в 04:46. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали 36-летнего пострадавшего.

В тот же день сотрудники полиции задержали охранники-драчуна на улице Марата. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека).

 

 

 

 

 

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