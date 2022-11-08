Случайно найденная кость в Колпино стала поводом для возбуждения уголовного дела

По факту найденной месяц назад за гаражами на улице Караваевской человеческой кости СК возбудил уголовное дело. Находку еще в октябре случайно сделал мужчина и обратился в полицию.

Как передает Neva.Today, 6 октября в полицию обратился 43-летний мужчина. По его словам, он пошел покормить дворовых кошек, которые живут за гаражами, там же он обнаружил кость очень похожую на человеческую.

По описанию кость была схожа с большеберцовой, улика была изъята и направлена в морг.

Спустя месяц на основе данной улики сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что в Петербурге ранее раскрыли преступление, которые было совершено в августе 1993 года. В тот день пятеро неизвестных расстреляли автомобиль, в котором находилось трое человек. В ходе расследования было установлено, что двое из подозреваемых уже находятся в СИЗО.