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Случайно найденная кость в Колпино стала поводом для возбуждения уголовного дела

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© Фото: pxhere

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По факту найденной месяц назад за гаражами на улице Караваевской человеческой кости СК возбудил уголовное дело. Находку еще в октябре случайно сделал мужчина и обратился в полицию.

Как передает Neva.Today, 6 октября в полицию обратился 43-летний мужчина. По его словам, он пошел покормить дворовых кошек, которые живут за гаражами, там же он обнаружил кость очень похожую на человеческую.

По описанию кость была схожа с большеберцовой, улика была изъята и направлена в морг.

Спустя месяц на основе данной улики сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что в Петербурге ранее раскрыли преступление, которые было совершено в августе 1993 года. В тот день пятеро неизвестных расстреляли автомобиль, в котором находилось трое человек. В ходе расследования было установлено, что двое из подозреваемых уже находятся в СИЗО. 

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