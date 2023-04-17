В Петербурге правоохранители вычислил два подпольных склада с сырьем для контрафактного алкоголя

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга обнаружили на территории двух районов склады с сырьем, из которого злоумышленники производили контрафактную продукцию. Также за организацию хранения и поставку спирта для создания суррогата был задержан 46-летний мужчина.

Склады нашли в ходе обысков на территории Невского и Красносельского районов. Первый располагался на Большом Смоленском проспекте. Здесь в четырех контейнерах хранилось более 15 тысяч литров спирта, а также около двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Второй склад злоумышленники организовали в жилом доме на улице Володарского. Здесь правоохранители изъяли более 600 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает телеканал "360".

Известно, что летом прошлого года был ликвидирован подпольный цех с похожим сырьем для производства контрафакта в Красногвардейском районе. Тогда специалисты обнаружили несколько тысяч бутылок с жидкостью, которая выдавалась за качественный и дорогой алкоголь. К ответственности привлекли четверых петербуржцев.

В этот раз за организацию хранения задержали еще одного местного жителя. В ближайшее время ему выберут наказание.