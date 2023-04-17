На заводе пиломатериалов в Ломоносове рабочему оторвало пальцы

После несчастного случая, произошедшего на заводе пиломатериалов в Ломоносове, рабочий остался без пальцев. Мужчину госпитализировали в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Все произошло около половины десятого вечера 16 апреля. Тогда с завода пиломатериалов врачи забрали 29-летнего мужчину с серьезными травмами руки. Выяснилось, что пострадавший получил производственную травму. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате у гражданина диагностировали отрыв и размозжение первого и второго пальцев правой кисти. Рабочего смогли отпустить домой после оказания всей необходимой помощи.

В настоящее время специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.