В Петербурге проведут проверку после травмирования ребенка на велотреке

В Северной столице следователи заинтересовали травмирование ребенка во время катания на велосипеде.

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга получил телесные повреждения в Петроградском районе. Инцидент произошел на велотреке, расположенном на Крестовском острове. В настоящее время ситуация занимаются следователи. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, 9 апреля 11-летний мальчик получил травмы в процессе езды на велосипеде. В пресс-службе регионального ГСУ СК РФ отметили, что сейчас организован ряд мер для выяснения обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.