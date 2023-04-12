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В Петербурге проведут проверку после травмирования ребенка на велотреке

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Северной столице следователи заинтересовали травмирование ребенка во время катания на велосипеде. 

Несовершеннолетний житель Санкт-Петербурга получил телесные повреждения в Петроградском районе. Инцидент произошел на велотреке, расположенном на Крестовском острове. В настоящее время ситуация занимаются следователи. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, 9 апреля 11-летний мальчик получил травмы в процессе езды на велосипеде. В пресс-службе регионального ГСУ СК РФ отметили, что сейчас организован ряд мер для выяснения обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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